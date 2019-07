Facebook mantiene problemas en todo el mundo

Desde la mañana de este miércoles, la plataforma digital Facebook ha presentado problemas a nivel mundial al no funcionar correctamente, lo cual fue identificado rápidamente por millones de usuarios.

En este sentido, Facebook reconoció que sus plataformas presentan fallas este miércoles y aseguró que está trabajando para resolverlo lo antes posible.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown — Facebook (@facebook) 3 de julio de 2019