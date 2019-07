Nunca me dijeron que 'no' para la Selección: La Volpe

El entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Ricardo Antonio La Volpe, aseguró que cuando estuvo al frente de la Selección Mexicana de Fútbol antes de la Copa del Mundo de Alemania 2006, ningún jugador se negó a ir al Tri.

El director técnico argentino criticó la decisión de algunos jugadores de no querer venir a la Selección Mexicana, sea por la razón que sea.

“Jamás de los jamases me dijo un jugador ‘no voy’ o ‘estoy cansado’, es algo que te van a decir. Es lógico, que te manden un reporte, pero jamás y estuve cuatro años. Dirigí sub 23, las dos selecciones, nunca. Ahora, no sé lo que pasa. Ya ganan, no quieren viajar, porque eso está difícil”, mencionó.