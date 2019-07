SSPC atenderá a policías federales: Sedena

Ante las protestas entre elementos de la Policía Federal por el despliegue de la Guardia Nacional para combatir el problema de la inseguridad y violencia que prevalece en el país, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que se atenderá el problema.

En este sentido, fuentes de las Fuerzas Armadas del país reconocieron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atenderá y resolverá las manifestaciones de inconformidad de la Policía Federal.

Y es que de los 70 mil elementos de la Guardia Nacional que iniciaron labores, 17 mil de estos formaron parte de las Fuerzas Federales y la Gendarmería, y que voluntariamente aceptaron su transferencia a la nueva fuerza.

De igual forma, fuentes de la Sedena consultadas, quienes solicitaron no ser identificadas, explicaron que en el despliegue territorial los ex policías federales no han realizado ningún tipo de manifestación de inconformidad.

Cabe recordar que la Guardia Nacional comenzó a ser desplegada desde el pasado domingo en 150 regiones, principalmente en los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guanajuato.

Por otro lado, la coordinadora operativa de la Guardia Nacional, Patricia Trujillo, aseguró que el Gobierno Federal tiene el férreo compromiso de no violentar los derechos humanos de los integrantes de dicha corporación ante las protestas de la Policía Federal.