Ilse Salas lleva su carrera artística y su maternidad en paralelo

Una de las protagonistas de la pasada entrega de los Premios Ariel fue Ilse Salas quien se llevó la presea como Mejor Actriz por su participación en la cinta Las niñas bien (2018). En una reciente entrevista con motivo de esta interpretación, la actriz relató cómo fue experiencia en el set de grabación.

Según Ilse Salas, la producción de Las niñas bien se pospuso aproximadamente seis meses por su avanzado estado de embarazo. Así lo autorizó la directora del largometraje Alejandra Márquez quien apoyó en todos los sentidos a la actriz.

Esta producción se ha caracterizado por su inclusión de un reparto y equipo de producción mayoritariamente de mujeres, un hito sin precedentes en la industria cinematográfica nacional. Este hecho precursor dio origen al movimiento #YaEsHora, iniciativa que pretende regular las condiciones para hombre y mujeres por igual en el cine.

“Casi renuncié a Las niñas bien cuando me embaracé, asumiendo que me no esperarían para hacerla. Pensé que sería un conflicto para la producción, pero Ale Márquez me dijo: Te esperamos. No pasa nada si aguantamos seis meses, amamantas en el set y tienes tus tiempos”, mencionó Ilse Salas en entrevista.