16 mexicanos son invitados a la Academia de Cine de Hollywood

En los últimos meses, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) ha prescindido de algunos de sus miembros más veteranos como Roman Polanski, Woody Allen, Bill Cosby, entre otros, por su vinculación con escándalos o por actos que atenten en contra de sus valores como organización.

Como compensación por estos hechos, la AMPAS ha lanzado una iniciativa para incorporar a sus filas a 842 personas pertenecientes a la industria cinematográfica mundial. Las invitaciones para los nuevos miembros se componen de individuos de 59 países diferentes.

Entre estos nuevos miembros de la AMPAS se encuentran 16 mexicanos quienes componen la industria cinematográfica nacional en distintos ámbitos de la misma, desde actores, directores, diseñadores de producción, sonidistas y vestuaristas.

Entre los mexicanos más destacados se encuentran los recién nominados por la cinta Roma (2018) Sergio Díaz por Edición de Sonido, Bárbara Enríquez por Diseño de Producción y Marina de Tavira por Mejor Actriz de Reparto.

Thank you @TheAcademy you have made me really happy with this honor.

Muchas gracias #theacademy por la alegría de este honor https://t.co/7v4oJmeehI — Marina de Tavira (@MarDeTavira) 1 de julio de 2019