Inés Gómez Mont se confiesa sobre presunto pleito con Natalia Téllez

Inés Gómez Mont se cansó de los rumores que circulan sobre una presunta rivalidad con su compañera de profesión, Natalia Téllez, los cuales crecieron después de que Álex Kaffie asegurara que no existe la mejor de las relaciones entre ambas presentadoras de televisión.

En días pasados, se llegó a decir que Téllez coqueteó con el esposo de quien también fuera conductora de Ventaneando durante algún tiempo, lo que habría acrecentado el “odio” entre ambas.

Supuestamente, el productor de Netas Divinas tuvo que parar las cámaras para intentar frenar la mala vibra que existía entre las dos conductoras. Asimismo, se dijo que durante su etapa en el programa Hoy, Natalia era muy amable con el reconocido abogado Víctor Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont.

La comadre de Galilea Montijo decidió utilizar sus redes sociales para aclarar todos estos rumores y revelar cómo es su relación con Téllez. Fue a través de su cuenta de Instagram donde expresó su molestia por todo lo que se dice en la prensa de espectáculos.

“Saludos amiga Natalia Téllez desde la playa donde me enteré y, me río de todo los nos inventan jajaja. Me parece injusto lo que te inventan por eso mejor reírnos y desacreditar a quienes quieren hacer daño. Te adoro amiga”, escribió.