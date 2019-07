Juan Manuel Santos ¿el próximo en caer por Odebrecht?

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, vuelve a estar envuelto en la polémica. El empresario Andrés Sanmiguel Castaño, socio de Estaban Moreno, declaró que hubo dinero de la constructora Odebrecht en algunas operaciones para impulsar la reelección del exmandatario del país cafetalero.

En declaraciones para W Radio, Sanmiguel afirmó que uno de los pagos que llevó a cabolaOdebrecht para promover la reelección de Santos se realizó a través de a empresa Gistic Logistic Soluciones Integrales. Explicó que la compañía se benefició de un contrato de la llamada Ruta del Sol II.

Asimismo, reveló que él mismo se encargó de coordinar la entrega de mil 500 millones de pesos en efectivo a Esteban Moreno, quien es señalado como el enlace de Juan Manuel Santos con la multinacional envuelta en casos de corrupción y pago de sobornos.

“…llegaron 20 tipos, cogieron carros blindados y llegó este señor Esteban ahí, nunca se me va a olvidar, con un gabán largo. Me dice ‘Fresco, no te preocupes que es que vengo de hacer esto por toda la semana, llevo dos semanas haciendo esto. Me dijo, es que estamos necesitando esto urgente’”, recordó.