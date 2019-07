Diego Reyes acepta que el Tri 'decepcionó' contra Haití

El defensa central mexicano, Diego Reyes, concedió declaraciones a los medios después del sufrido partido contra Haití, el cual se saldó con una victoria nacional con gol marcado en tiempos extra y a través de la vía del penal.

El propio futbolista aceptó que el equipo quedó a deber mucho tras dar una pobre exhibición este martes ante un conjunto que, sobre el papel, no debió haber sido tan complicado.

“Sabemos que no fue el partido que queríamos, que no fue la mejor exhibición. Yo cuando entré al vestidor parecía que no habíamos ganado, porque estamos conscientes de que no hicimos un gran partido, pero se consiguió el objetivo que era clasificar a la final, estamos donde queríamos y el domingo tenemos una bonita revancha para poder hacer todo lo que no hicimos en este partido”, sentenció.