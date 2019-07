Fortalecer un modelo educativo basado en competencias y no en conocimientos: Mayra Sánchez García rectora de la Universidad Politécnica de Puebla

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP fue sede del primer Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa, donde el principal objetivo fue dar a conocer las necesidades reales del sistema educativo.

Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la SEP Federal, resaltó que este esquema de trabajo tiene como propósito convocar académicos, investigadores y especialistas para implementar nuevas propuestas en materia educativa y transformar el concepto de enseñanza en México.

Concheiro Bórquez indicó que la prioridad es la creación de un nuevo Sistema Nacional Educativo el cual este basado en 3 estrategias principales: la inclusión, la mejora de las normas instituciones y el planteamiento de la política educativa incluyente.

Recordó que acontecimientos como los movimientos del 1968, 1971 y Ayotzinapa han aportado una siembra de futuro en México en los cuales las universidades han jugado un papel importante para la dirección educativa.

Por su parte, la maestra Mayra Angélica Sánchez García rectora de la Universidad Politécnica de Puebla, y en representación de la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas ANUP, destacó que las Universidades Politécnicas han logrado convertirse en instituciones formadoras de egresados que están interesados en las áreas de desarrollo científico y tecnológico: "De humanidad tiene que estar hecha la educación y el sentido de la misma", puntualizó.

En ese mismo sentido mencionó que es de suma importancia el desarrollo y la innovación en el sector educativo, que a su vez propone tres ejes principales:

La exigencia al cumplimiento en el sentido de la equidad estipulado en el artículo 32 de la Ley General de Educación. Las Universidades Politécnicas deben ser un subsistema apoyado dentro del concepto de equidad, en el que se tenga acceso a todos los programas públicos. Lo relativo a las prestaciones sociales en el subsistema como el IMSS, ISSSTE, INFONAVIT Y SAR.

Al término de las intervenciones se hizo lectura de la relatoría con las propuestas concretas para la creación del Sistema Nacional de Educación y de las cuales se comparte la intervención completa de la maestra Mayra Angélica Sánchez García:

Las Universidades Politécnicas surgieron en 2001, la primera de ellas se inauguró en San Luis Potosí; y actualmente hay 62 Universidades en 26 estados de la república, y en el periodo 2018-2019 se atendieron 103000 estudiantes en 94 programas académicos: 50 de licenciatura, 11 de maestría y 3 de doctorado; donde el 77% de los estudiantes están inscritos en alguna ingeniería, el 39% de esta matrícula son mujeres y el 52% de ellas tiene algún tipo de beca; de este modo las Politécnicas han logrado convertirse en instituciones formadoras de egresados interesados en las áreas de desarrollo científico y tecnológico (CGUTyP, 2018).

Las Universidades Politécnicas muestran en su operación tres características que las hacen diferentes:

PRIMERO. Fortalecer un modelo educativo basado en competencias (Proyecto Tuning, MEBCSUT 2008), y no sólo en conocimientos. Competencias de dos tipos: instrumentales e interpersonales, que permitan formar egresados con competencias para la vida, el ámbito laboral y para adaptarse a los cambios del mismo. Este modelo permite priorizar el saber hacer, no en el sentido de oficios y de mano de obra poco calificada, sino en el sentido de saber trabajar en equipo, tener capacidad de inventiva y creatividad para resolver problemas de manera diferente.

SEGUNDO. Las Universidades Politécnicas intentan establecen vínculos sólidos con los diversos ámbitos laborales, así este acercamiento genera planes de estudio pertinentes en función de las necesidades de los empleadores, de donde los egresados de las Politécnicas reportan altos porcentajes de empleabilidad. Una muestra de la importancia de la vinculación en las Universidades Politécnicas son los más de 5000 convenios con diversos organismos de los sectores productivo y social que a nivel nacional reporta el subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. La exitosa vinculación con el sector productivo y con otros ámbitos laborales muestran que más del 70% de nuestros egresados, se colocan en el mercado laboral en un periodo de seis meses al concluir sus estudios.

TERCERO. El reto que enfrentan las Universidades Politécnicas es ofertar programas educativos adecuados a las necesidades de las regiones geográficas y ubicarse en municipios con los menores porcentajes de acceso a la educación superior, pero que estén cerca de los potenciales empleadores; de este modo algunos de los programas ofertados son: Ingeniería Agro tecnología, Biotecnología, Tecnología ambiental, Seguridad industrial, Ingeniería en producción animal, en Energía, Petrolera, ingeniería Biomédica, Aeronáutica, y Automotriz; además de otras ingenierías como Telemática, Robótica y Sistemas computacionales.

Como ya se mencionó, estas tres cualidades distinguen a las Politécnicas del resto de las instituciones de educación superior públicas, pero además en los casi 20 años de funcionamiento han demostrado tener una gran calidad académica, ya que el 33% de la matrícula está en programas de calidad, el 83% de los profesores de tiempo completo cuenta con estudios de maestría o doctorado, y el 12% de los PTC pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT (CGUTyP, 2018). De este modo las Universidades Politécnicas cuentan con indicadores de calidad, que las han colocado en la aceptación y el reconocimiento social. De este modo, y para mantenerse en el camino de la consolidación, las Universidades Politécnicas deben continuar equipándose con tecnología de punta, todo ello con la finalidad de formar profesionales de alto nivel, optimizar los costos y poder reducir el número de horas de estancia de los estudiantes en los campus universitarios.

Con base en la declaración de la UNESCO, en la cual se establece que la aplicación de cualquier agenda educativa no puede hacerse efectiva si no va acompañada de un aumento significativo y bien definido de la financiación, en particular de aquellos países que se encuentren aún en el camino de alcanzar una educación de calidad y excelencia para todos los niveles, así mismo se insta a que se cumplan los objetivos de referencia internacionales y regionales de asignar de forma eficiente a la educación al menos entre un 4% y un 6% del producto interno bruto; o en su defecto, al menos entre un 15% y un 20% del total del gasto público. Así, y con base en lo precedente se establecen las siguientes propuestas:

En la actual Ley General de Educación en su artículo 32, se estipula que “las autoridades educativas tomarán las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en las oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos”, sin embargo, la desigualdad presupuestaria alcanza niveles exagerados en el apoyo a un subsistema que cumple plenamente los fines de dar educación de calidad a los lugares más alejados y desprotegidos, de este modo se incumple la Ley General de Educación y la propuesta concreta en el sentido de la equidad sería la exigencia al cumplimiento. En el artículo 25 de la citada ley, se habla de “la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible”, para ello, las Universidades Politécnicas deben ser un subsistema apoyado dentro del concepto de equidad, teniendo acceso a todos los programas públicos de México creados para el fortalecimiento del Sistema de Educación Superior del país y no sólo para algunos cuantos como ha ocurrido hasta ahora. 3. De suma importancia es lo relativo a las prestaciones sociales en el subsistema, como lo es el IMSS o el ISSSTE, INFONAVIT y SAR; incluso las garantías de los incrementos salariales anuales, que NO están debidamente ordenados en el presupuesto anual, y que parece es por la falta de una organización sindical nacional que proteja; de este modo, la Ley General de Educación debe orientar que las instituciones educativas sean ordenadas administrativamente y con ello ofrecer el apoyo requerido, y no a base de presiones. 4. Por la importancia que las Universidades Politécnicas dan a la vinculación con los sectores productivos, sociales, de gobierno y fomentando la generación de desarrollo y nueva aplicación de tecnología, éstas instituciones deben tener facilidades para recibir beneficios o estímulos de cualquier tipo, que se deriven de los ordenamientos federales aplicables para actividades de investigación científica y tecnológica, toda vez que la Ley de Ciencia y Tecnología no debería restar lo que actualmente ofrece, en todo caso meter rigurosidad en la aplicación, pero aumentar los apoyos de fomento a las regiones en desarrollo.

CONCLUSIÓN

La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son actividades fundamentales para todas las demás actividades humanas, y tienen repercusión en ellas desde el punto de vista económico, cultural y social. Lo que se genera dentro de las universidades, los institutos y los centros de investigación tienen efectos en la economía de su entorno, en la sociedad y en la propia normativa. De donde, si se pretende incrementar la matrícula en educación superior e impulsar programas educativos novedosos y vinculados con las grandes necesidades sociales y económicas de nuestro país, las Universidades Politécnicas serán una prioridad.

El México del siglo XXI, vive el tiempo para decidir, el objetivo preparar mexicanos con excelencia, con equidad e inclusión y con sabiduría para SER y CONVIVIR armónicamente.

