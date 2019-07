Chicharito Hernández saldría del West Ham United

El delantero mexicano Javier Hernández puso en duda su continuidad con el West Ham para la temporada 2019-2020 esto luego de un mensaje que publicó en el videoblog llamado ‘The Naked Humans’.

En este material, el Chicharito Hernández y la directiva de los Hammers tomaron dicha decisión por ser la mejor y reveló que su representante le está buscando equipo.

“Loren Román también está trabajando en esto y está más involucrado porque es español y tiene más contactos aquí y está buscando un equipo si nos podemos mover y si no, me quedo en West Ham tranquilamente y feliz porque me queda un año más de contrato, pero creo que West Ham y yo decidimos que lo mejor para mí simplemente es salir”