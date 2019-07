Para Robert Downey Jr. 'Ironheart' debería sustituir a 'Iron Man'

El éxito conseguido por el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en sus primeros once años se debe en gran parte a la interpretación de Robert Downey Jr. como Tony Stark, mejor conocido como Iron Man. Con la reciente Avengers: Endgame (2019) este personaje se despidió definitivamente de la franquicia.

Sin embargo, el legado dejado por Iron Man se explorará en la cinta Spider-Man: Lejos de casa (2019), largometraje en el que Peter Parker intentará continuar con el Hombre de Hierro. Aunque lo hará de una forma más simbólica que literal.

Sin embargo, para Downey Jr. solo existe un candidato adecuado para suplir la vacante dejada por Iron Man. Este personaje se trata de la contraparte femenina del superhéroe en su versión impresa, es decir, Ironheart, identidad adoptada por la joven Riri Williams.

The real story here is that @RobertDowneyJr said publicly in a room full of people that #Ironheart should be in the MCU. I went straight back to the press area afterward and was like YOU ALL HEARD IT, WRITE THAT DOWN https://t.co/WoursjnRdW — wikipedia brown ||| abolish ICE. (@eveewing) 16 de junio de 2019