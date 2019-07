Mike Pompeo habló por teléfono con Juan Guaidó ¿qué planean?

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, sostuvo en las últimas horas una conversación con el líder de la oposición y presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, dando paso a una serie de rumores y especulaciones sobre el contenido de la conversación.

Sin embargo, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, reveló que el motivo de la llamada fue conmemorar el aniversario de la independencia de Venezuela, un episodio histórico cuyos festejos se realizarán el próximo 5 de julio.

Asimismo, Pompeo le refrendó que Estados Unidos continúa reconociéndolo como el mandatario legítimo de la nación sudamericana, pese a que el dirigente opositor no ha sido capaz de forzar el desconocimiento de Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el alto mando estadounidense compartió un tuit para recordarle al mundo que su país sigue asistiendo a los refugiados venezolanos. Aunque la ayuda humanitaria no puede entrar a la nación por las restricciones chavistas, se refirió a la labor de la Marina y el buque UNSN Comfort que asiste a los venezolanos que huyeron de su país hacia territorios vecinos como Colombia o Brasil.

I am thankful for the important humanitarian work of @USNavy and #USNSComfort. @StateDept proudly supports your mission to bring medical care to those in need, especially those suffering from the crisis in #Venezuela caused by Maduro and his corrupt regime. #EnduringPromise https://t.co/t83CxET760 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 de julio de 2019