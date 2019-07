Amenaza Claudia Rivera con descontar a trabajadores que hacen paros

La Presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco amenazó con descontar días de trabajo a todos aquello empleados que se ausenten de su labor, toda vez que la ciudadanía requiere de mejores servicios.

“Tenemos la obligación con la gente y si alguien no cumple, por supuesto que habría sanciones. Estamos en una dinámica de diálogo, debe haber entendimiento. Hemos fortalecido la dinámica laboral con acciones inéditas, con una cultura laboral de derechos”.

La alcaldesa dijo desconocer el paro del área de Parques yJardines de este martes, afirmando que todos los empleados están en funciones, pero si no fuera así, los que incumplan deben someterse a las consecuencias.

“En este momento no tenemos reportes que no se esté brindando el servicio. Pero hay que observar quienes incumplieron. Los ciudadanos son demasiados despiertos para poner en alto a quienes no están trabajando”.