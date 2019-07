Trabajadores de Parques y Jardines hacen paro de actividades

Trabajadores del área de Parques y Jardines del ayuntamiento de Puebla, realizaron paro laboral argumentando acoso laboral.

Y es que desde muy temprano, un grupo de trabajadores se manifestó con pancartas en manos, exigieron a la Presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco ceder a las presiones de las que dicen ser víctimas de manera reiterada.

Los trabajadores relacionados al grupo del ex líder sindical, Israel Pacheco, señalaron que no van a trabajar hasta que la alcaldesa los atienda, por lo que decidieron no realizar sus labores en camellones y poda de árboles en la ciudad.

Por esta razón algunos sitios emblemáticos como El Parían, amanecieron con montoneras de ramas en las bancas sin que personal de otras áreas acuda a retirarlas.

Hay que destacar que no es la primera vez que los sindicalizados realizan manifestaciones y huelgas a la autoridad municipal, la última por parte de los empleados del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), fue el 15 de junio, y se quejaron por la falta de condiciones con las que trabajan.