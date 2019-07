Policía le dispara en el rostro a menor en Venezuela ¡perdió la vista!

El caso de Rufo Antonio Chacón Parada, un joven de 16 años, ha causado gran indignación en Venezuela y toda la comunidad internacional. El menor de edad perdió la vista durante plena represión policíaca contra una protesta pacífica en el estado Táchira.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente se encontraba entre los asistentes a la manifestación, la cual tenía como finalidad exigir a las autoridades que resolvieran la falta de gas después de tres meses sin el combustible. Fue entonces cuando llegó la Policía y comenzó a dispersar a los presentes con exceso de violencia.

La madre de la víctima, Adriana Parada, detalló que ella asistió con sus dos hijos y estaban parados sin realizar ningún desmane, ya que la protesta tenía un carácter pacífico y en ningún momento se incitó a la violencia.

A través de redes sociales, el presidente de la Corporación de Salud de Táchira, Luis Ramírez, confirmó que el joven perdió la vista por la gravedad de la lesión. El caso llegó hasta oídos del líder opositor, Juan Guaidó, quien volvió a clamar por la salida de un régimen lleno de asesinos y criminales.

“No nos acostumbraremos, no dejaremos de llamaros ASESINOS. No nos acostumbraremos con Geraldine, ni con Alban, ni con Acosta Arévalo, ni lo haremos con el sádico acto en contra de los ojos de Rufo Chacón que tampoco se acostumbró a vivir sin gas en un país que tenía de sobra”, expresó.

No nos acostumbraremos, no dejaremos de llamarlos ASESINOS. No nos acostumbramos con Geraldine, ni con Alban, ni con Acosta Arévalo, ni lo haremos con el sádico acto en contra de los ojos de Rufo Chacón que tampoco se acostumbró a vivir sin gas en un país que tenía de sobra. pic.twitter.com/TK86SpV2su — Juan Guaidó (@jguaido) 2 de julio de 2019