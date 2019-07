QUÉPASA: Thalía se 'disfraza' de Buzz Ligthyear

La cantante Thalía está encantada con todas las posibilidades que le brindan las diferentes redes sociales. Desde aquel ‘¿Están ahí mis vidas?’, quien fuera María la del barrio no deja de subir actualizaciones e historias a sus plataformas digitales, particularmente, a la red de fotografías Instagram.

Esta ocasión, hizo reír a varios de sus seguidores con una historia donde aparece con un filtro de Buzz Ligthyear, aprovechando la fiebre que desató la cuarta entrega de la saga sobre los tiernos y aventureros juguetes de Bonnie.

Thalía decidió compartir su opinión después de haber visto la película de Pixar, pero lo hizo de forma muy original colocando el filtro del agente espacial. Incluso, su rostro resulta un tanto desconocido, pero la voz de la esposa de Tommy Mottola es inconfundible.

“Cariños, esa película estuvo espectacular, así salimos: Buzz Lightyear to the rescue, to de infinity and beyond”. Cariños, lloré cuatro veces en la película y las dos veces que la fui a ver lloré ¡que película más hermosa!”, dijo en su video.