James Gunn desmiente el título 'Asgardians of the Galaxy'

Durante el acto final de Avengers: Endgame (2019), una secuencia en donde los Guardianes de la Galaxia aceptaban a Thor como uno de sus nuevos miembros sorprendió a los espectadores al punto de asegurar que el dios del trueno sería una incorporación permanente al equipo cósmico de superhéroes.

Este añadido al grupo habría sido de tal importancia que incluso, se especuló que el título de la tercera parte de esta franquicia se modificara de Guardians of the Galaxy Vol. 3 a Asgardians of the Galaxy.

Sin embargo, el director de la cinta James Gunn insinuó a través de sus redes sociales que este cambio de nombre no se realizará como los rumores señalaban. De esta manera, el título Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se mantendría.

#Noticias: El director James Gunn posteó en sus redes sociales que no se preocuparan por el título de la siguiente entrega de los guardianes de la galaxia pues los seguidores preguntaban sobre si el cierre de la trilogía se llamaría Asgardians of the Galaxy o si tendría otro. pic.twitter.com/16ZUKEFeH3 — ShinokSama Oficial (@shinoksama) 25 de junio de 2019

Diversas peticiones hacia James Gunn por parte de los fanáticos asiduos de la saga fílmica de Guardianes de la Galaxia le solicitaban que no modificara el nombre solo por el hecho de la llegada de Thor al equipo. Ante esto, el cineasta simplemente aseveró con un “no se preocupen”.

Esta movida por parte del director podría anticipar que el papel del personaje interpretado por Chris Hemsworth no tenga tanta importancia en la trama como se ha venido especulando hasta el momento.

Otra posibilidad para no adoptar el nombre de Asgardians of the Galaxy podría ser que Marvel Studios esté preparando un proyecto enfocado en una agrupación cósmica diferente, tal como lo hace en su contraparte impresa del mismo nombre.

De cualquier manera, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 continúa sin una fecha de estreno confirmada, aunque según la última información relacionada aseguraba que su rodaje comenzaría en la segunda mitad del 2020. Esto dejaría una ventana de lanzamiento tentativa para el 2021.