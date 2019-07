Galilea Montijo participa en la marcha de la comunidad LGBT

La conductora del programa televisivo Hoy se presentó como una de las participantes en la marcha de la comunidad LGBT celebrada este pasado domingo 30 de junio en algunas de las vialidades principales de la Ciudad de México.

Galilea Montijo estuvo presente en los primeros minutos del desfile que inició en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y finalizó en el Zócalo capitalino. Durante estos instantes, la también actriz aseguró apoyar a este segmento de la población desde hace años e incluso, le ha traspasado estas nociones a su hijo de siete años.

La conductora de televisión originaria de Guadalajara expresó que los mensajes de odio no sirven para nada y que el respeto a todas las personas no depende de su orientación sexual, raza, nacionalidad o aspecto físico.

Montijo compartió que el padrino de su hijo es una persona abiertamente homosexual, por lo que el niño ha sabido identificar desde pequeño que la identidad de género es un aspecto de gran diversidad.

“Tiene siete años, todavía no comprende, pero en la casa me dice: A mi padrino le gustan los hombres. Las cosas como son, no hay que cerrarnos como papás a dar mensajes que el día de mañana alteren las cosas. La comunidad LGBT es maravillosa. Los amo y siempre estaré con ustedes. Sobre todo, es importante recalcar el respeto hacia todo el mundo”, finalizó la actriz.