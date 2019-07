¿Cómo afecta el alcohol a los que no beben? El Journal of Studies on Alcohol and Drugs enlista cómo afecta el alcohol a las personas que no beben.

Foto: Pixabay Si pensabas que salir con tus amigos y no beber era lo mejor que podías hacer, pues quizá no estés del todo seguro, y es que una nueva investigación que se publica en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs firma que uno de cada cinco adultos en Estados Unidos sufre daños a causa del alcoholismo de otra persona. Esto se traduce en unos 53 millones de personas, una afectación de que se aborda de manera similar a como el humo daña en segunda mano. Ante esta situación, la sociedad necesita combatir los efectos secundarios del consumo de alcohol, afirman los autores, que consideran que el daño del alcohol a terceros "es un importante problema de salud pública". Estos daños pueden ser amenazas o acoso, propiedades arruinadas o vandalismo, agresiones físicas, daños relacionados con la conducción o problemas financieros o familiares. El daño más común fue la amenaza o el acoso, según reporta el 16 por ciento de los encuestados. Asimismo, los tipos específicos de daño experimentado difieren según el género. Las mujeres tenían más probabilidades de reportar problemas financieros y familiares, mientras que las propiedades arruinadas, el vandalismo y la agresión física eran más propensas a ser reportadas por los hombres. “Hay un riesgo considerable para las mujeres por parte de personas que beben en exceso, a menudo varones, en el hogar y, para los hombres, por parte de personas fuera de su familia que beben", explican los autores. Algunos factores adicionales, incluyendo la edad y la propia bebida de la persona, también fueron importantes. Así, las personas menores de 25 años tenían un mayor riesgo de sufrir daños por la bebida de otra persona.