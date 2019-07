Lady Gaga celebra el aniversario de 'Stonewall' en Nueva York

Este viernes 28 de junio, inició una serie de eventos en la ciudad de Nueva York para conmemorar el cierre del mes de la inclusión, la tolerancia y el orgullo LGBT. Este ciclo finalizará el próximo domingo con la marcha NYC Pride que se perfila como la más grande de la historia con más de 150 mil participantes.

Sin duda, uno de los sucesos más esperados fue el quincuagésimo aniversario del atentado de Stonewall, el cual contó con la presencia sorpresa de Lady Gaga. La cantante estadounidense se mostró nostálgica ante el significado de este día antes de interpretar su tema Born This Way (2011) que durante años ha sido un himno para la comunidad LGBT.

De esta manera, Lady Gaga alentó a los asistentes a utilizar su poder para exigir al mundo la aceptación e igualdad que se merecen, una causa que en los últimos años ha ganado terreno en casi todos los rubros sociales.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Lady Gaga's full speech at <a href="https://twitter.com/hashtag/Stonewall50?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Stonewall50</a> watch it here: "I really, really hope you celebrate every inch of who you are today." -<a href="https://twitter.com/ladygaga?ref_src=twsrc%5Etfw">@ladygaga</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldPride?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WorldPride</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Stonewall?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Stonewall</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PRIDE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PRIDE</a> <br>?????????‍????<a href="https://t.co/mmOL4HhpiJ">pic.twitter.com/mmOL4HhpiJ</a></p>— Amy | Lady Gaga ???‍?? (@AmyGrimesSuxx) <a href="https://twitter.com/AmyGrimesSuxx/status/1144718799658192897?ref_src=twsrc%5Etfw">28 de junio de 2019</a></blockquote>

“Sé que no soy considerada por algunas personas como miembro de esta comunidad, a pesar de que a veces me gustan las mujeres. Jamás degradaría la lucha que ustedes persiguen, la adversidad que han pasado para que los acepten verdaderamente. Para amarse a sí mismos y hacer que los amen los demás. Honestamente, los amo”,

Cabe recordar que el 28 de junio de 1969, un movimiento social surgido en el bar gay Stonewall Inn localizado en Greenwich Village en Nueva York se levantó para desafiar al acoso policiaco contra la comunidad LGBT que se vivía en esa época.

Este suceso histórico es el que los historiadores consideran como el precursor de los movimientos del orgullo LGBT alrededor del mundo. A partir de este hecho, al movimiento mundial por la igualdad de derechos para miembros de esta comunidad dio comienzo.