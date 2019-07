Si por mí fuera, convertiría a todo el Ejército en Guardia Nacional: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si dependiera únicamente de su arbitrio, desaparecería el Ejército Mexicano para convertirlo en Guardia Nacional, ya que le gustaría ver un país cien por ciento pacifista que no requiere de la existencia de las Fuerzas Armadas.

En entrevista con el diario La Jornada, el mandatario consideró que la gente está contenta con los cambios que se están llevando a cabo en el gobierno, además de sentirse muy satisfecho con lo logrado a siete meses de su entrada en funciones. Subrayó los avances para el combate contra la corrupción, los cambios en política laboral y la defensa de la libertad de expresión.

“Se va a avanzando y se están sentando las bases, pero acabar con este régimen de corrupción, injusticias y privilegios, crear una nueva República, llevará tiempo. Hoy no se tolera la corrupción ni la impunidad. No se reprime, no se tortura, no se persigue a nadie, no se desaparece a la gente, no hay masacres, todo eso que se aplicó en el periodo neoliberal”, explicó.