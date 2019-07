Escuela José Vasconcelos viola derecho a la educación.

En la escuela privada "José Vasconcelos", ubicada en el municipio de Cuautlancingo, le negaron la reinscripción a dos niños, por la foto que usa su mamá en el perfil de Facebook.

Y es que a decir de la directora del plantel, la foto en donde la madre sale con su esposo le pareció inapropiada para los valores de la institución educativa.

En la imagen se puede ver a la madre de familia junto a su esposo abrazada, acariciando su rostro, motivo que sorpresivamente bastó para que no aceptaran a sus hijos en el próximo ciclo escolar.

La mujer afectada no concibe la situación, porque no se trata de una foto inapropiada, pues ésta se la tomó en la misma institución en un evento de alfombra roja.

La mamá dio a conocer a través de sus redes sociales este problema, incluso difundió la grabación de la plática que sostuvo con la directora quien le dijo que por la foto de su Facebook ya no recibirían a sus dos pequeños hijos.

Ante esta situación, presentará una denuncia ante las instancias correspondientes en espera de una respuesta positiva.