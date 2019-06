No tuvimos ritmo para rebasar: 'Checo' Pérez

El piloto de Racing Point, Sergio Checo Pérez, habló sobre sus sensaciones después del Gran Premio de Austria, donde no pudo sumar puntos a la causa tras terminar en la 11ª posición. El tapatío consideró que todavía deben mejorar en algunos aspectos antes de aspirar a escoltar a las escuderías líderes.

Checo dijo que toda la carrera estuvo muy cerca de meterse en zona de puntos, pero hubo factores que impidieron mantenerse en posición para sumar o realizar rebases después de la buena salida.

??? @SChecoPerez: “We gave it everything today, but points were just out of reach. My start was good, but I locked up trying to get ahead of Giovinazzi and that’s pretty much where I stayed for the rest of the race – trying to chase him down."#MakeItCount #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/3gASbfFeGM — SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) 30 de junio de 2019