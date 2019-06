¡Gran hallazgo! Encuentran decenas de momias de 2 mil años de antigüedad en Egipto

Un gran hallazgo tuvo lugar en los últimos días en la necrópolis principal de la ciudad de Menfis en el antiguo Egipto, Saqqara. Un grupo de arqueólogos polacos descubrieron decenas de momias de dos mil años de antigüedad.

Los expertos llevaban a cabo una excavación cerca de la pirámide de Zoser, cuando centraron su atención en una fosa que rodea la zona sagrada de esta estructura. Sobresale que se trata de una de las pirámides más antiguas de las que se tiene registro, además de fungir como un prototipo para las grandes estructuras que se desarrollaron en periodos posteriores.

De acuerdo con el diario The First News, la mayoría de las momias que fueron encontradas por los arqueólogos habían sido enterradas de forma sencilla.

En algunos casos, los cuerpos embalsamados fueron colocados dentro ataúdes de madera, los cuales no sobrevivieron al paso del tiempo. En los fragmentos de estos contenedores, los investigadores hallaron marcas similares a los jeroglíficos.

“El artesano que hizo esto no sabía leer o quizá escribir, quizá intentando reproducir algo que había visto con anterioridad (…) En cualquier caso, algunos de los caracteres pintados no son signos de escritura jeroglífica, y el conjunto no se convierte en un texto inteligible”, comentó uno de los especialistas.