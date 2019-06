Stephanie Grisham se pelea con agentes norcoreanos ante Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, resultó con moretones y un tanto maltratada después de enfrentarse a los agentes de seguridad norcoreanos que supervisaban el acceso al sitio donde conversaban el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder máximo de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Mientras ambos jefes de Estados conversaban en una pequeña sala ante las cámara y prensa local, Grisham tuvo que salir al vestíbulo para forcejear con agentes de Corea del Norte para que dejaran pasar a la prensa estadounidense al cuarto donde se encontraban los dos políticos.

New WH Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with the North Koreans to move members of the WH press pool into position to cover Trump and Kim, I’m told. Grisham was a bit bruised. Source called it “an all out brawl.” — Jim Acosta (@Acosta) 30 de junio de 2019