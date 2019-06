México puso el futbol, merecimos la victoria: 'Tata' Martino

El director técnico del Tricolor, Gerardo Tata Martino, vivió momentos complicados en la eliminación de México frente a Costa Rica en la Copa Oro 2019. En conferencia pospartido, el estratega habló sobre todas sus sensaciones durante el encuentro y sus conclusiones sobre el funcionamiento del equipo.

Para el entrenador argentino, la Selección Mexicana merecía la victoria durante los 90 minutos, ya que se encargó de crear las mejores oportunidades de gol y dominó durante mayor tiempo el trámite del partido.

“Hoy México puso futbol en la cancha, merecimos ganar el partido gracias a nuestro futbol, los jugadores que ingresaron de cambio lo hicieron muy bien, eso me permite tener un gran abanico de posibilidades. Guillermo Ochoa hizo la atajada del partido, pero el partido que jugaron todos fue sensacional”, añadió.

Tata lanzó una crítica a la Concacaf por permitir que, a estas alturas, haya un torneo que se juegue sin la ayuda del Video Arbitraje. Lamentó que ocurra de esta manera porque da pie a que se cometan injusticias como el penal a favor de Costa Rica en una jugada donde Chaka Rodríguez toca claramente la pelota fuera del área.

“El arbitraje fue malo. Yo me voy a perder el próximo partido y tal vez este árbitro va a pitar la final. Es increíble que se juegue sin VAR. Las cosas hay que decirlas”, señaló.

Finalmente, Tata Martino reconoció que vivió con gran nerviosismo el desarrollo de los penales, los cuales empezaron de forma cardíaca para México tras la falla de Raúl Jiménez en el primer cobro desde los 11 pasos para los aztecas.

“Estaba mordiendo una medallita que me dio mi mamá, no me gusta pedirle nada de futbol, pero de pronto cuando se necesita algo, se lo pido a la vieja”, concluyó el entrenador del Tricolor.