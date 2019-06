Trump celebra histórico encuentro con Kim Jong-un en frontera intercoreana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió este domingo en el primer presidente de su país en pisar territorio norcoreano en toda la historia, después de haber sostenido un breve encuentro con el jefe máximo de la nación asiática en la zona desmilitarizada que divide a las dos Coreas.

Trump y Kim Jong-un se vieron las caras nuevamente en la frontera intercoreana, un momento que estuvo cargado de un fuerte valor simbólico. El saludo y las fotografías ante la prensa internacional envían un mensaje claro para impulsar el diálogo como la vía para resolver las diferencias en torno al programa nuclear de Corea del Norte.

El mandatario estadounidense abandonó el edificio conocido como Freedom House, localizado en la zona desmilitarizada (DMZ) que marca la frontera entre las dos Coreas. Esta franja se encuentra vigente desde que se pacto la no agresión hace más de 50 años.

The moment President Trump meets Chairman Kim at the DMZ and becomes the first sitting President to enter North Korea: pic.twitter.com/VwqGAEmmxz — The White House (@WhiteHouse) 30 de junio de 2019