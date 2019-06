Daisy Ridley o Katherine Langford ¿Quién será la nueva 'Batgirl'?

Con el éxito que han representado para Warner Bros. y DC Comics sus últimas entregas cinematográficas, Aquaman (2018) y ¡Shazam! (2019), el estudio no pretende decaer en cuanto a su calidad y recepción por parte del público en general y la crítica especializada.

De esta manera, Joker (2019) y Birds of Prey (2020) se perfilan como los próximos éxitos para el estudio. Sin embargo, más allá solo se conocen Wonder Woman 1984 (2020) y las producciones de The Suicide Squad (2020) con James Gunn y The Batman (2021) con Matt Reeves.

Los últimos rumores apuntan que el siguiente proyecto de Warner sobre los superhéroes de DC Comics sería Batgirl. Al parecer, el estudio tiene bastante claro sus posibles protagonistas ya que tienen en la mira a Daisy Ridley y Katherine Langford como las principales candidatas.

En el caso de Daisy Ridley quien este año finaliza su relación con Lucasfilm con Star Wars: El Ascenso de Skywalker (2019), además del periodo de regrabaciones de Chaos Walking, la actriz británica no debería tener inconvenientes con su agenda.

Por otra parte, a Katherine Langford quien protagoniza la ficción de Netflix 13 Reasons Why (2017-2018) y recientemente fue parte de Avengers: Endgame (2019), aunque su metraje fue eliminado del corte final, tampoco se le conocen proyectos que pudiesen detener su fichaje.

En el caso de los principales de la producción de Batgirl, hasta el momento se sabe que Joss Whedon no fungirá ningún papel en el proyecto. En su lugar, la guionista de Birds of Prey, Christina Hodson, lo reemplazaría en la escritura del libreto.