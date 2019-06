Taika Waititi trabaja en una cinta animada de 'Flash Gordon'

A mediados de los años 30, un cómic revolucionó el género de la ciencia ficción con la obra creada por Alex Raymond Flash Gordon (1934). Esta franquicia ha tenido diversas versiones en la televisión, en la radio, en el género literario y un paso fugaz por el séptimo arte.

Sin embargo, todo parece indicar que Disney y Fox, compañías que actualmente tienen sus derechos cinematográficos, planean un regreso triunfal para Flash Gordon en el cine. El proyecto sería una cinta animada que contaría con Taika Waititi detrás de cámaras y escribiendo el libreto.

Cabe recordar que Waititi obtuvo un reconocimiento mundial a raíz de su trabajo con Marvel en Thor: Ragnarok (2017). De esta manera, el cineasta neozelandés volvería a colaborar con el estudio para traer nuevamente a Flash Gordon para su primer largometraje animado.

Así lo ha asegurado el medio estadounidense Deadline, donde aseguraron tener un contacto cercano con la productora. En este sentido, Disney y Fox se habrían decantado finalmente por Taika Waititi en lugar de los directores anteriormente rumorados como Matthew Vaughn y Julius Avery.

Se desconocen los motivos del estudio por optar por un proyecto de animación sobre una superproducción live action, pero la tendencia marcada por Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) podría haber servido como influencia.

Este filme también sería la primera incursión de Waititi en la animación, después del intento fallido de Netflix con el director por adaptar el guion de Isaac Adamson titulado Bubbles, el cual giraría en torno de la amistad entre Michael Jackson y su chimpancé del mismo nombre.

El proyecto se vino abajo tras la polémica generada por el documental de HBO Leaving Neverland (2019), además de la apretada agenda de Taika Waititi quien ha estado dirigiendo algunos episodios de Star Wars: The Mandalorian (2019) así como su serie original What We Do in the Shadows (2019).