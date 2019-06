Michael Jackson tenía un entrenamiento sumamente perfeccionista

Este año se cumple el vigésimo aniversario luctuoso de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes en la industria del entretenimiento quien no solo destacó por su propuesta musical, sino por sus actos coreográficos y su habilidad innata como bailarín.

Jackson ha sido la influencia de diversos exponentes de diferentes disciplinas artísticas. El estilo dancístico del cantante estadounidense influyó fuertemente al bailarín profesional mexicano David Salazar, quien imitó al intérprete de Thriller (1982) y Billie Jean (1982) durante su adolescencia.

Según explica David Salazar, las técnicas que el Rey del Pop utilizaba para ensayar eran brutalmente perfeccionistas, al punto que de equivocarse manifestaba su descontento con las personas que estuvieran a su alrededor y, sobre todo, consigo mismo.

“Michael Jackson era perfeccionista a morir, no se permitía los errores. En las entrevistas que he visto decía que ensayaba todo el tiempo. Para él, bailar no era simplemente aprenderse los pasos, había que sentir cada movimiento. Cuando se detenía sobre el escenario, observaba al público para sentir su energía. Ahí es donde le salía lo extraordinario”, aseguró Salazar en entrevista.