Angela Merkel habla sobre sus temblores ¿está enferma?

La canciller de Alemania, Angela Merkel, no pudo seguir esquivando las preguntas acerca de su estado de salud, después de un par de episodios públicos donde sufrió temblores corporales que desataron la preocupación de la clase política alemana y la comunidad internacional.

En declaraciones para los medios de comunicación, Merkel afirmó que se encuentra en buen estado de salud, pese a que la prensa local comienza a especular sobre algún posible padecimiento de la líder del Gobierno germano que no ha querido hacer de dominio público.

En una rueda de prensa conjunta con el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, dijo que entiende que haya interés en conocer cómo se encuentra después de haber sufrido un par de temblores en menos de diez días ante las cámaras de televisión.

“Pero no tengo nada en particular que informar. Me encuentro bien. Estoy convencida de que de la misma manera que esta reacción hizo su aparición, también volverá a desaparecer”, sentenció.