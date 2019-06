Trump llega a Corea del Sur ¿se reunirá con Kim Jong-un?

Después de haber participado en la Cumbre del G20 en Osaka, Japón, el presidente estadounidense, Donald Trump, arribó este sábado a Corea del Sur con la intención de poder sostener un encuentro con el jefe máximo norcoreano, Kim Jong-un.

El mandatario estadounidense reveló sus intenciones de querer dialogar con el polémico líder de Corea del Norte durante su visita al país. En días previos, expresó a través de sus redes sociales su disponibilidad para dialogar con Kim en la zona desmilitarizada que separa la península de Corea.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2019