'Checo' Pérez partirá 16º en el GP de Austria

El piloto de Racing Point, Sergio Checo Pérez, saldrá de la posición 16ª en el Gran Premio de Austria, después de una clasificación complicada; en tanto, su compañero de equipo, Lance Stroll, largará justo detrás de él en la posición 17ª.

Después de 18 giros al trazado del circuito Red Bull Ring, Checo firmó su mejor vuelta con 1:05.523 minutos, en busca de lograr un tiempo que lo empujara algunas posiciones por arriba para pelear por la zona de puntos en la carrera de este domingo.

