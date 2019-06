Trump deja Cumbre del G20 y parte a Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó la Cumbre del G20 que se celebra en Osaka, Japón, para partir con rumbo a Corea del Sur.

De manera repentina, el líder de la nación más poderosa del mundo dejó la reunión de los 20 gobiernos más importantes del mundo a un día de darla por terminada

En redes sociales, el mandatario Trump informó que espera reunirse con el presidente surcoreano Moon Jae-in e indicó que no descarta un encuentro con Kim Jong-un, líder norcoreano.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2019