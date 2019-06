'The Big Bang Theory': Johnny Galecki rechazó participar en la serie

Ya ha pasado más de un mes desde que The Big Bang Theory (2007-2019) emitiera su episodio final tras doce temporadas y doce años ininterrumpidos. De esta manera, la ficción creada por Chuck Lorre y Bill Prady se logró consagrar como la sitcom más longeva de la televisión.

Durante varios años, los miembros principales del reparto de The Big Bang Theory se mantuvieron como los actores mejor pagados de la televisión estadounidense. Entre ellos estaba Johnny Galecki quien interpretaba a Leonard Hofstadter en la serie.

Para sorpresa de sus seguidores, Johnny Galecki no confiaba en el proyecto cuando se lo ofrecieron, esto ocasionó que el actor originario de Bélgica rechazara participar en The Big Bang Theory al menos cinco veces.

“Al principio, no entendía nada. No le veía el punto a la serie y pensé que no funcionaría. Incluso me negué cinco veces a participar antes de aceptar finalmente. Esto demuestra lo estúpido que soy”, aseguró Galecki en entrevista con Telestar.