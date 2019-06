AMLO reconoce conflicto de intereses por abogado de Fiscal General

Este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció un posible conflicto de intereses en el caso del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y su apoderado legal Javier Coello Trejo.

Y es que Coello Trejo también representa al ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, una vinculación que aunque no es ilegal, pero sí podría ser inmoral.

“Pues él podría decidir, yo no recomendaría, no me queda, porque es una institución autónoma y tiene que respetarse, no me queda hacer recomendación en este sentido; además, no creo que sea ilegal”, sentenció el primer mandatario del país.