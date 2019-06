Carlos Meza pone en su lugar a José Juan Espinosa

El abogado Carlos Meza Viveros -quien en la pasada campaña fue el vocero del hoy gobernador electo Miguel Barbosa Huerta- puso en su lugar al diputado local José Juan Espinosa Torres, quien rechaza haber causado un millonario daño patrimonial durante su paso por la presidencia municipal de San Pedro Cholula.

Y es que esta semana la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE), aprobó el informe en el que se le inicia un proceso administrativo de determinación de responsabilidades por no comprobar 18 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2016, aunque enfrenta otro por33 millones de pesos por el periodo fiscal de 2015.

A través de las redes sociales el abogado le recordó al legislador que el que nada debe nada teme, aunque fue directo al señalar que él si teme que le exhiban todas las tranzas que ha hecho con el negocio de sus padres que es una funeraria y una llantera.

Carlos Meza también puso en duda el origen de los recursos para poder tener locales comerciales, jardín de fiestas, escuela particular, entre otros bienes.

Por su parte José Juan Espinosa difundió un video en el que mosto su inconformidad por el proceso que enfrentará y anunció que acudirá a los tribunales federales para defenderse de lo que llamó una injusticia.

A ver @JoseJuanEsp se me ponchó una llanta y me dijeron que en tu changarro son especialistas en gallos chinos. Nada más no me los vayas a querer vender como si fueran Michelín, ya sabemos como te las gastas, mano. Ccp @MBarbosaMX @Imperiodistico @GerardoRuizInc @CongresoPue — Carlos Meza Viveros (@CMezaViveros) 27 de junio de 2019