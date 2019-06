Leonardo DiCaprio se lanza contra el Gobierno de Ecuador

Leonardo DiCaprio volvió a hacer gala de su espíritu ambientalista al lanzarse en una fuerte crítica contra el gobierno de Ecuador, al que acusó de intentar subastar tierras que pertenecen a los Waoroni, un pueblo amerindio que habita en la zona noroccidente de la Amazonia del país sudamericano.

A través de un mensaje que difundió este 28 de junio, el ganador del Oscar exhortó a presionar a las autoridades a que detengan la amenaza contra las tierras de este ancestral pueblo.

El mensaje lanzado por DiCaprio llegó acompañado de un video donde aparece una mujer waorani para mostrar la desesperación de su gente por las acciones emprendidas por el Gobierno de Ecuador.

DiCaprio también compartió un vínculo para entrar a firmar la petición contra las autoridades ecuatorianas y así evitar que se cometa un crimen contra el pueblo ancestral y la naturaleza.

The government of Ecuador is still trying to auction off the ancestral lands of the Waorani for oil drilling. Sign the petition to protect the Amazon: https://t.co/eHOSzASsTq. #WaoraniResistance @AFrontlines pic.twitter.com/TwuEIgfCmz — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 28 de junio de 2019