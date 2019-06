La hija de Niurka Marcos ¿detenida por fumar marihuana en la calle?

Romina Marcos, hija de la controversial Niurka Marcos, se vio envuelta en una polémica después de que fuera detenida por elementos de seguridad de la Ciudad de México, presuntamente, por estar fumando marihuana en la vía pública.

Esta fue la primera versión que circuló en diferentes medios de comunicación, sin embargo, la propia Romina salió a aclarar la situación a través de sus redes sociales. ¿Estaba fumando yerba en la calle?

En un video, la joven explicó molesta sobre las razones por las que tuvo que ir ante un Juez Cívico de la Alcaldía Miguel Hidalgo; incluso, lanzó un duro reclamo contra los uniformados que la detuvieron.

“Nos pararon, nos revisaron, nos encontraron una pipa y se aprovecharon un poco de la situación. Nos llevaron a un juez cívico y al final pues obviamente salimos porque no traíamos nada. La pipa solo estaba ahí. Así que recuerden, para que no se los pendej… ustedes pueden traer menos de cinco gramos y, mientras no la estén consumiendo, no pasa nada”, dijo.