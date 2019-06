Mindy Kaling se acercó a Marvel para un proyecto sobre 'Ms. Marvel'

Desde que Marvel Studios anunció que la cinta de Capitana Marvel (2019) tendría como protagonista al personaje de Carol Danvers, diversos fanáticos del personaje se cuestionaron si el estudio encabezado por Kevin Feige utilizaría la figura de Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel.

Esta heroína tiene habilidades similares a las de Capitana Marvel y en diversas historias de Marvel Comics incluso ha fungido como una aprendiz de la defensora galáctica. Algunos rumores apuntan a que el personaje debutará pronto en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y la actriz Mindy Kaling podría haber proporcionado información al respecto.

Según Mindy Kaling, ella misma se acercó a Marvel Studios para dialogar sobre el proyecto, aunque no definió si se trataba de una cinta, una serie de televisión o la introducción de Kamala Khan en un proyecto derivado que no necesariamente estuviese enfocado en ella.

. @mindykaling on the conversations she's had with @MarvelStudios about #MsMarvel , and who she thinks she portray the Pakistani American superhero: "I feel it might need to be an unknown" pic.twitter.com/kySV3gxgec — MTV NEWS (@MTVNEWS) 9 de junio de 2019

Sin embargo, después de las declaraciones de Kaling sobre su encuentro con Marvel para un proyecto de Ms. Marvel, la actriz tuvo que desmentir cualquier involucramiento mayor. De esta manera, no confirmó que dicha producción se esté efectuando en la actualidad.

Hi everyone, I love Ms. Marvel (aka Kamala Khan) and the geniuses behind her @GWillowWilson @MiniB622 @Marvel, but I have no information about any tv or film adaptation! Wish I did though, when that hits the screen it’s gonna be huge?? — Mindy Kaling (@mindykaling) 10 de junio de 2019