Dave Bautista interesado en interpretar a 'Bane' para DC Comics

Después de que James Gunn fuera despedido como el director de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 la permanencia de Dave Bautista en el Universo Cinematográfico de Marvel pendió de un hilo. Sin embargo, en esa etapa el actor de mostró interesado en incorporarse al estudio rival DC Comics.

Aunque con la recontratación de James Gunn el puesto de Dave Bautista ya no peligra en Marvel, el también luchador profesional continúa interesado en pertenecer al Universo Extendido de DC. Todo parece indicar que este fichaje no podrá suceder en The Suicide Squad (2020), pero el actor ya tiene en mente el personaje que le gustaría interpretar en futuros proyectos.

Recientemente, un usuario de Twitter retó a Bautista para interpretar a uno de los adversarios más difíciles de Batman. De esta manera, el actor aceptó que la idea de interpretar a Bane le fascinaba.

Esta posibilidad no está tan alejada de concretarse ya que el universo del Hombre Murciélago se reiniciará con el largometraje dirigido por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson The Batman (2021). Además, se rumora que diversos villanos del superhéroe de Gotham aparecerán en la cinta y Bane podría ser uno de estos.

Luego de que Dave Bautista se manifestara interesado de interpretar a Bane, el conocido artista gráfico bajo el pseudónimo BossLogic ilustró al luchador profesional como el antagonista que fue capaz de romper la espalda de Batman. El resultado demostró una gran fidelidad con respecto a la versión impresa del personaje.

Además de su participación confirmada en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Dave Bautista tiene otros proyectos en marcha como Dune (2020) con Denis Villeneuve y Army of Dead (2020) con Zack Snyder.