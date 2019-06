Recibe Gerardo Islas "Presea Iberoamericana de Jurisprudencia"

El Claustro Doctoral Iberoamericano A.C., le entregó al diputado Gerardo Islas Maldonado la “Presea Iberoamericana de Jurisprudencia Dr. Jesús Martínez Garnelo", por su destacada trayectoria política y su compromiso con la sociedad.

La ceremonia se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Acapulco, donde el legislador poblano recibió la medalla de manos del propio Doctor Jesús Martínez Garnelo.

En un mensaje de agradecimiento, el joven político destacó que este reconocimiento lo motiva a seguir trabajando por el bien de las familias desde su actual trinchera que es el Congreso del Estado de Puebla.

“Me siento muy contento porque hoy el Claustro Doctoral Iberoamericano me entregó esta importante distinción que me compromete a no declinar en mis objetivos y a seguir caminando hacia adelante”.