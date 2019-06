Podrían presentarse lluvias y posible caída de granizo

La Coordinación General de Protección Civil Estatal (Cgpce) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), a cargo de Fernando Manzanilla Prieto, estimó más lluvias acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo en gran parte del territorio poblano durante las próximas 24 a 48 horas, producto de la permanencia de un canal de baja presión asociada a la entrada de humedad al centro del país.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico, señaló César Orlando Flores Sánchez, titular de la Cgpce, en las sierras Norte y Nororiental se estiman acumulados en 12 horas de 25 a 40 milímetros y de hasta 60 milímetros, principalmente en Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán, Chignahuapan, Jopala, Hermenegildo Galeana, Tetela de Ocampo, Cuetzalan, Zacapoaxtla, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zautla, Chignautla y Zaragoza.

Por otra parte, apuntó, en Serdán - Valles Centrales, Tehuacán - Sierra Negra, la Mixteca, Angelópolis y Valle de Atlixco - Matamoros se estiman acumulados de 15 a 25 milímetros y mayores de hasta 30 milímetros, sobre todo en Chichiquila, Esperanza, Ciudad Serdán, Valle de Libres, Aljojuca, Acatzingo, Lara Grajales, Cañada Morelos, Valle de Tehuacán, Tepexi, Ahuatempan, Acatlán, Tepexi, Tehuitzingo, Chiautla, Jolalpan, Puebla capital, Tepeaca, Atlixco, Huaquechula, Tepeojuma, Teopantlán, Izúcar y Tilapa.

La probabilidad de lluvias continuará durante las próximas 24 a 48 horas en la mayor parte del estado de Puebla, por lo que se recomienda a la población evitar circular por carreteras donde sean comunes los deslaves y, en caso de actividad eléctrica, no refugiarse bajo árboles ni sombrillas metálicas, conducir despacio con luces intermitentes y cinturón de seguridad, no caminar por calles inundadas, no arrojar basura a la calle, retirarse de balcones, ventanas y objetos que puedan caer, y procurar resguardarse en un lugar seguro.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informado a través de los canales oficiales y estar pendiente de las vialidades, ríos o arroyos de sus comunidades, ya que podrían presentar encharcamientos y crecida de ríos que requieran reporte inmediato.