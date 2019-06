Cristianos solicitan la cancelación de 'Good Omens', ¿a Netflix?

En una época donde diversas iniciativas lanzadas a través de internet derivan en acciones trascendentales por parte de productoras de la industria del entretenimiento, tales como la continuación de series al borde de la cancelación o proyectos retomados desde el olvido, hay otras que no cumplen adecuadamente con la labor de investigación antes de ser publicadas.

Una reciente solicitud dirigida hacia Netflix con motivo de la cancelación de la serie Good Omens (2019) realizada por una organización cristiana que pertenece a la Sociedad Americana para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad olvidó un detalle esencial para su causa.

Resulta que la ficción televisiva basada en la obra de Neil Gaiman y Terry Pratchett no es propiedad de Netflix, sino de su mayor competidor a nivel global Amazon Primer Video. Este error pudo haber pasado desapercibido, pero se volvió viral después de que su creador lo compartiera a través de su perfil de Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">I love that they are going to write to Netflix to try and get <a href="https://twitter.com/hashtag/GoodOmens?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GoodOmens</a> cancelled. Says it all really. <a href="https://t.co/8WNxCY1YmV">https://t.co/8WNxCY1YmV</a></p>— Neil Gaiman (@neilhimself) <a href="https://twitter.com/neilhimself/status/1141369513134436352?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de junio de 2019</a></blockquote>

“Amo que ellos le escribirán a Netflix para intentar que Good Omens fuera cancelada. Realmente eso lo dice todo”, escribió Neil Gaiman a través de Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">This is so beautiful... Promise me you won't tell them? <a href="https://t.co/thYTOG7GBE">https://t.co/thYTOG7GBE</a></p>— Neil Gaiman (@neilhimself) <a href="https://twitter.com/neilhimself/status/1141392915077521408?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de junio de 2019</a></blockquote>

De esta manera, Neil Gaiman no perdió ninguna oportunidad para evidenciar esta iniciativa cristiana para cancelar su serie, así que él mismo buscó la solicitud para firmarla personalmente, o eso parece.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Hey <a href="https://twitter.com/netflix?ref_src=twsrc%5Etfw">@netflix</a>, we'll cancel Stranger Things if you cancel Good Omens. ?? <a href="https://t.co/EJPmi9rL7g">https://t.co/EJPmi9rL7g</a></p>— Amazon Prime Video US (@PrimeVideo) <a href="https://twitter.com/PrimeVideo/status/1141829004560723969?ref_src=twsrc%5Etfw">20 de junio de 2019</a></blockquote>

Por su parte, Amazon Prime Video no se quedó atrás y también emitió un tuit mencionado a la propia Netflix mientras los amenazaban sarcásticamente de que ellos cancelarían Stranger Things (2016-2019) si decidieran hacer lo mismo con Good Omens.