La despedida de Krysten Ritter con 'Jessica Jones' es definitiva

A finales del año pasado, Netflix comenzó a cancelar los proyectos que tenía en colaboración con Marvel Television, de esta manera Luke Cage (2016-2018) y Iron Fist (2017-2018) fueron series retiradas de los planes de la plataforma de streaming poco después de estrenar sus más recientes temporadas.

Posteriormente Daredevil (2015-2018) y The Punisher (2017-2019) le siguieron con la misma suerte. Solo faltaba que Netflix definiera la situación con su última ficción en pie, Jessica Jones (2015-2019), de la cual poco tiempo después su tercera temporada fue anunciada como la última.

Con la llegada de Disney+ muchos se esperanzaron por ver continuaciones, pero esto parece poco probable porque Netflix habría incluido una cláusula en sus contratos para que un estudio tercero no pudiera continuar con sus producciones originales. Aunado a esto, la protagonista de Jessica Jones Krysten Ritter afirmó que no tiene intenciones para seguir con su papel.

Así lo manifestó la actriz estadounidense en entrevista con TVLine con motivo del estreno de la tercera temporada de Jessica Jones. De esta manera, Krysten Ritter habría cerrado la posibilidad para verla interpretar a la investigadora privada en algún futuro cercano o distante.

“¿Si pienso que volveré a interpretar a Jessica Jones de nuevo? No lo creo, porque siento que ya lo hice todo con el papel ¿sabes? Me siento realmente bien al respecto. Me encuentro bien cerrando la puerta. Este ciclo se ha terminado para mí”, dijo Ritter en entrevista.