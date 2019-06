Pacheco Pulido apoya a grupos vulnerables

Para contribuir al bienestar de las comunidades que viven en situación de vulnerabilidad, el gobernador Guillermo Pacheco Pulido y el coordinador del Gobierno Federal en el estado, Rodrigo Abdala Dartigues, entregaron 7.2 millones de pesos a asociaciones civiles mediante el programa Coinversión Social 2019, impactando directamente a 3 mil 218 poblanas y poblanos de 17 municipios.

El secretario estatal de Bienestar, Mario Monterrosas Alonso, puntualizó que la mayor parte de los recursos son estatales y explicó que se cristalizaron a través de proyectos productivos diseñados y presentados por las organizaciones, en temas relevantes como nutrición y salud; igualdad y equidad de género; inclusión social; y desarrollo sustentable.

Explicó que la dependencia recibió 50 solitudes de apoyo, y después de un proceso de selección estructurado y transparente, el Comité Dictaminador determinó que 16 proyectos cumplieron con más del 70 por ciento de los criterios de evaluación, por lo que recibieron el apoyo económico.

De la cantidad entregada, 5 millones 169 mil pesos fueron aportados por el gobierno estatal y el recurso restante se generó por las mismas organizaciones.

El representante del Gobierno Federal, Abdala Dartigues, destacó que la entrega de apoyos es un reflejo del trabajo que realiza la administración estatal para combatir los índices de marginación y de pobreza en la entidad.

“Es una muestra de que cuando se trabaja en verdadera coordinación, el gobierno del estado con las asociaciones civiles, se logra una mayor eficiencia en la distribución de los recursos”, manifestó.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Bienestar del Congreso del Estado, Tonatzin Fernández Díaz, agradeció el sentido humano que tiene la administración estatal con las asociaciones civiles, las cuales destacó que se encargan a su vez de apoyar a grupos de la sociedad que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Ana Isabel Puente Romero, de la Asociación Cultura Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla; Adán Cuamatzi, de No Dejarse es Incluirse A. C., y Matilde Reyes Ignacio, de Desarrollo Indígena y Equidad Social A. C., fueron algunas de las personas beneficiadas con este programa.