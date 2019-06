El despliegue internacional de Paul Rudd llegó a sus 50 años

Aunque Paul Rudd es reconocido por sus diversas colaboraciones con el realizador Judd Apatow en las cintas como Virgen a los 40 (2005), Ligeramente embarazada (2007) y Bienvenido a los 40 (2012), además de su participación en las dos últimas temporadas de Friends (2002-2004).

Sin embargo, su despliegue actoral no llegó hasta que participó en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para interpretar a Scott Lang mejor conocido como Ant-Man. De esta manera, el reconocimiento de Rudd no se limitó a los consumidores del género de comedia, sino que obtuvo alcances internacionales.

Paul Rudd ha protagonizado las cintas Ant-Man (2015), Capitán América: Civil War (2016), Ant-Man and The Wasp (2018) y fue un personaje central de la reciente Avengers: Endgame (2019). Pertenecer a esta saga fílmica es un sueño cumplido para el actor de 50 años, así lo manifestó en una reciente entrevista con motivo de su participación en un comercial de Pepsi.

“Siempre tuve muy claro que quería ser actor. Así lo he hecho durante varios años, sin embargo, mi carrera ha tomado giros que me han tomado por sorpresa. Antes de Ant-Man (2015) estuve haciendo mucha comedia y fui parte de varios proyectos importantes, muchos de ellos junto a Judd Apatow, pero nunca imaginé ser parte de Marvel. Es muy gratificante ser parte de toda esta locura”, aseguró Paul Rudd en entrevista.

El actor volvió a compartir créditos con su compañero de reparto en la franquicia Ant-Man Michael Peña para el promocional televisivo de Pepsi titulado No Can Left Behind (2019), este cortometraje está dirigido por Taika Waititi, otro realizador vinculado al MCU por su dirección en Thor: Ragnarok (2017).

Por el momento no hay planes asegurados para una posible Ant-Man 3, pero el director de la franquicia Peyton Reed ha asegurado tener ideas para una continuación, aunque este cineasta ha sido vinculado con otros posibles proyectos como Fantastic Four.