No me molestaría que mis hijos fueran homosexuales: Príncipe Guillermo El príncipe Guillermo aseguró que no le preocuparía si sus hijos tienen preferencias homosexuales.

Foto: Kensington Royal / Instagram El príncipe Guillermo de Gales aseguró que no le preocupan las preferencias sexuales de sus hijos, pues no tendría ningún problema si alguno de ellos fuera gay. Sin embargo, aceptó que su condición real podría suponer una situación más compleja porque podrían sufrir alguna especie de persecución. Actualmente, Guillermo tiene tres hijos producto de su matrimonio con la duquesa de Cambridge, Catalina; el mayor de ellos es Jorge, de cinco años, seguido de Carlota, de cuatro, y de Luis, quien apenas tiene dos años. El heredero a la Corona dijo que no tiene ningún problema con la comunidad homosexual, por lo que respetaría las preferencias de sus hijos si llegara a darse un caso similar. “Es algo que me pone nervioso, no porque me preocupe que sean gays o algo así. Es más sobre el hecho de que estoy preocupado por las presiones que van a enfrentar y lo más difícil que podría ser su vida”, detalló. Así habló el príncipe Guillermo durante su visita a una organización benéfica que tiene como propósito apoyar a los jóvenes de la comunidad LGBTQI que no tienen un hogar. “Particularmente, para mi familia y la situación en la que nos encontramos, esa es la parte por la que estoy nervioso (…) Apoyo plenamente cualquier decisión que tomen, pero me preocupa desde el puto de vista de los padres cuántas barreras, palabras odiosas, persecución, toda esa discriminación que pueda surgir”, indicó. Las palabras de Guillermo tienen lugar solo un día antes de que se celebre el Día Internacional del Orgullo LGBT+, en un evento que también contó con la presencia del director ejecutivo del centro de voluntariado Albert Kennedy Trust. “Me impresionó por primera vez su nivel de conocimiento, pero su empatía y apreciación de las luchas y desafíos que enfrentan las personas LGBTI fue sorprendente para mí”, comentó el directivo al emitir su opinión sobre Guillermo.