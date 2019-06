Trump llega a Japón para cumbre del G20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves a la ciudad de Osaka, Japón, para participar en la cumbre del G20, el magno foro internacional que reúne a las principales economías del mundo y que servirá como un punto de contacto para abordar problemáticas tan serias como la guerra comercial entre su país y China.

Cerca de las 18:42 horas locales, el avión del mandatario estadounidense aterrizó en suelo nipón, alrededor de seis horas después de que llegara a la ciudad nipona el presidente de China, Xi Jinping. Ambos se verán las caras en una reunión este sábado para dialogar sobre el conflicto comercial y de aranceles.

Después de ser recibido por una comitiva encabezada por el canciller nipón, Taro Kono, Donald Trump sostuvo una cena de trabajo con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, durante la cual también dialogaron sobre las repercusiones mundiales que ha tenido su disputa comercial con los chinos.

Previo a la sesión de trabajo que sostendrá con Xi Jinping, Donald Trump dialogará con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

"We’ve been very good to our allies. We work with our allies. We take care of our allies." pic.twitter.com/REQsZDOiuT — The White House (@WhiteHouse) 27 de junio de 2019