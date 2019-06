Tigres podría ser quinto en la Liga de España: Arribas

Alejandro Arribas está fuera de Pumas después de un periodo complicado donde las lesiones no le permitieron terminar su contrato. El español habló con la cadena ESPN de su situación y la forma en la que se dio su salida, pero también sobre el futbol mexicano y el vigente campeón, los Tigres de Nuevo León.

De acuerdo con Arribas, el conjunto dirigido por el Tuca Ferretti tiene nivel suficiente para competir de buena forma en LaLiga de España, aunque no directamente con los pesos pesados como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Valencia.

“ Tigres podría competir del quinto para abajo, está difícil en los primeros cuatro lugares y Pumas en la zona media; dependen de la temporada, pues en una temporada puede ser octavo o el séptimo, pero en una mala puede acabar en el 16º. En España sabes que del ocho y nueve al 20 casi no hay mucha diferencia. Hay 17 equipos que podrían competir en la liga española a un buen nivel, algunos harían un gran papel”, añadió.

El ahora exjugador de Pumas reconoció que se quedó un poco frustrado por no haber podido entregar más cosas en el equipo universitario, debido a que el tema físico le pasó factura. Pese a ello, celebró que su salida haya sido acordada y sin conflicto alguno.

“Hablé con la directiva y creíamos ambas partes que era lo mejor. Estuvimos de acuerdo en separar los caminos. Míchel ya sabía que yo me iba a ir, pues él ya no contaba conmigo. Yo estaba muy contento en Pumas, pero mis intereses eran otros, el último torneo no tuve participación por el tema de las lesiones y también por aspectos internos del club y míos. Lo mejor para todos era mi salida”, puntualizó.